Самый дешевый кроссовер Tesla столкнулся с критикой, несмотря на успешный старт

Новая Tesla Model Y Juniper – самый доступный кроссовер компании в 2025 году. Эта долгожданная машина после модернизации уже вызвала ажиотаж на рынке, а следом – волну критики.

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Ранее сообщалось, что в первый день после дебюта кроссовер Tesla Model Y Juniper 2025 модельного года собрал 50 000 заказов. По информации Motor1, спустя пять дней общее количество заказов достигло 70 000. Несмотря на успех, место для критики тоже нашлось.

Потенциальные покупатели и актуальные владельцы электрокаров Tesla отмечают, что одиозное поведение Илона Маска и его неприятный имидж заставили людей отвернуться от компании. Об этом говорят даже некогда преданные фанаты бренда, которые больше не желают ассоциироваться с Tesla.

После рестайлинга кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck спереди, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Также изменилась отделка салона. Однако пока неизвестно, соответствует ли теперь ее качество более высоким стандартам индустрии. Мощность моторов Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

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