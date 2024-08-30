Самый доступный кроссовер Tesla разочаровал водителей. Фото

Водители в полиции остались недовольны электрокаром Tesla Model Y. Это самый доступный кроссовер американского производителя, который нравится некоторым гражданским покупателям. Но полицейских он разочаровал.

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В полицейском участке Менло-Парка в Калифорнии, США, тестировали несколько Tesla Model Y с января 2023 года по январь 2024 года. Об этом рассказывает Autoevolution. Автомобили проверяли в привычном рабочем режиме, чтобы определить их пригодность к службе.

Среди преимуществ обнаружили экономию в сравнении с привычными бензиновыми патрульными машинами. Электричество оказалось дешевле топлива. А из-за того, что батарею и моторы не пришлось ремонтировать или менять (что обходится очень дорого в случае с EV), удалось сэкономить еще и на обслуживании.

Но проблем оказалось больше. Низкий клиренс подходит только для ровных дорог на плоской местности. Патрульным в экипировке неудобно находиться в тесном салоне. Вдобавок Tesla, в привычной манере, сама решала в какой момент включать определенные функции.

Еще – некорректная работа автопилота. На это жалуются все владельцы этих машин, но для полицейских на службе обстоятельство особенно неудобное. А управление многими функциями "упаковано" в мультимедийную систему, в которой трудно разобраться, и это неудобно делать во время погони.

Многие из проблем пытались решить с компанией, которая занимается переоснащением электрокаров в спецтранспорт. Однако это невозможно из-за отсутствия поддержки со стороны Tesla.

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