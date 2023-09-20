Самый доступный кроссовер Opel показали на фото – родственник Peugeot и Citroen

Новый Opel Crossland 2024 модельного года опять попал на фото до премьеры в ходе дорожных испытаний. Это самый дешевый кроссовер компании, и он в новом поколении изменится до неузнаваемости.

У немецкой компании Opel небольшая внедорожная история. Однако новый бюджетный кроссовер Crossland решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт квадратный, высокий клиренс, прямые простые формы. Деталей пока не видно, но дизайн должен получиться интересный. Новые фото публикует Motor1.

Кроссовер Opel Crossland 2 поколения построят на модульной платформе СМР. Это позволит немного увеличить длину кузова – до 4,3 м – и породнит новинку с Citroen C3, Peugeot 5008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Видео дня

Впервые Crossland получит электрическую версию. Она предложит запас хода около 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с.

На данный момент автомобиль первого поколения стоит менее 20 000 долларов за базовый вариант. Новая модель наверняка немного подорожает, премьеру стоит ждать в 2024 году.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.