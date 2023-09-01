Самый доступный кроссовер Ford справился с важным испытанием на дороге

Компактный Ford Puma является самым доступным кроссовером американской компании. Но инженеры Ford хорошо поработали над его подвеской – автомобиль справился с важным испытанием на дороге.

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Эксперты Teknikens Värld проверили компактный кроссовер Ford Puma в так называемом лосином тесте и показали процесс на своем YouTube-канале. Испытание представляет собой разгон по прямой, резкую смену траектории перед неожиданным препятствием и возврат в изначальное направление движения.

Тест симулирует ситуацию, когда перед автомобилем, движущемся на высокой скорости, выбегает лось, которого необходимо объехать. Отсюда и название. Распространенная ситуация для скандинавских стран.

Однако умение автомобиля справляться с подобной ситуацией важно во всем мире. На дороге внезапно может появиться любое животное, ребенок, велосипедист или другой автомобиль.

Чтобы справиться с заданием, необходимо разогнаться до 72 км/ч. Это нижний порог скорости для успешного теста. Однако кроссовер Ford Puma справился с испытанием даже на более высокой скорости – 78 км/ч. Специалисты отметили отличные настройки шасси.

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о том, что Ford откажется от нескольких своих недорогих моделей – их производство остановят.