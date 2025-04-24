Самый доступный электроседан Mercedes изменили для конкретных покупателей

Новый Mercedes CLA 3 поколения показали на официальных фото после премьеры совсем недавно. А машина уже получила существенно измененный вариант для конкретных покупателей. Самый доступный электроседан компании раскрыли в подробностях.

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Модель предложит разнообразие модификаций. Новый Mercedes CLA L – особый вариант для китайских покупателей. В конструкцию пришлось внести серьезные изменения. Об этом стало известно Carscoops.

Стандартный Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года сам по себе в длину преодолел 4,7 м. А новый CLA L прибавил еще 40 мм к длине и колесной базе. Небольшая прибавка для китайцев, которым это важно.

Новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Непосредственно в КНР предложат вариант мощностью 268 л.с. На глобальном рынке также появится более мощное исполнение на 349 сил и три гибридных модификации (на 140, 170 и 190 сил).

Производитель отметил, что в ходе внутренних испытаний электрокар преодолел более 1000 км на одной зарядке. Но официально запас хода Mercedes CLA с батарейным блоком емкостью 85 кВтч заявлен около 800 км.

OBOZ.UA уже показывал новый седан Lexus, у которого теперь только электрифицированные силовые установки.