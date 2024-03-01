Самый дешевый Toyota Land Cruiser вызвал ажиотаж на рынке

Новая Toyota Land Cruiser 250 – самый дешевый представитель знаменитой линейки японских внедорожников на глобальном рынке. Автомобиль пришел на смену Prado, а среди первых покупателей модель уже вызвала ажиотаж.

По информации Mydrivers, первую партию автомобилей из 5000 экземпляров для китайского рынка раскупили через 1 час после старта приема заявок. Покупателей попросили внести депозит в размере около 700 долларов, который подтверждает предзаказ.

Дизайн Toyota Land Cruiser 250 выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

Силовых установок предложат две. Дизельный турбомотор объемом 2,8 л и бензиновый 2,4 л (в составе гибрида мощностью 326 л.с.). Двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод всегда полный.

Ранее сообщалось, что в германии автомобиль раскупили за 30 минут. При этом первые покупатели получат свои машины не ранее третьего квартала 2024 года. Всего на европейский регион выделили 3000 внедорожников модификации First Edition.

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