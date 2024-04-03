Самый дешевый Toyota Land Cruiser 2024 года показали в подробностях

Новая модель Toyota Land Cruiser 250 является самым дешевым представителем линейки самых известных внедорожников японской компании. Автомобиль вызвал огромный интерес, а теперь машину показали в подробностях.

На канале Carwow в YouTube Toyota 250, который пришел на смену Toyota Prado, продемонстрировали со всеми деталями. Модель получила интересный новый дизайн.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попал на американский рынок с гибридной силовой установкой мощностью 326 л.с. на базе 2,4-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota LC 250 – от 55 950 долларов.

Также сообщалось, что для Европы модель оценили в 76 450 евро (ориентировочная цена для Великобритании – 55 000 фунтов или 69 000 долларов). Внедорожник оснащен 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. В отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с.

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