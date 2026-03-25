Самый дешевый спорткар Porsche всех удивит: появились живые фото

Модели Porsche Cayman и Boxster – новые купе и родстер, которые вновь займут место самого дешевого спорткара компании. Но теперь в сегменте EV. Эти машины всех удивят, ведь ранее сообщалось об остановке разработки.

Несмотря на то, что эти машины держат в секрете, Motor1 показывает живые фото. Это тестовый прототип, поэтому о подробностях дизайна пока говорить рано. Официально в Porsche лишь подтвердили продолжение разработки новых спортивных машин с электрическими силовыми установками.

Ранее в компании опровергли слухи об остановке разработки. Недавно медиа сообщали, что появление новых Porsche Cayman и Boxster под вопросом. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве якобы рассматривали остановку разработки.

Однако после отмечалось, что разработка продолжается. В то же время дату дебюта пока не называют. Видимо, сроки откладываются, хотя об этом проекте известно уже четыре года. При этом в компании также рассматривают добавление в линейку модификаций с ДВС.

