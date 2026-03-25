Новый кроссовер Hyundai втрое дешевле Дастера показали в подробностях

Новый кроссовер Hyundai Exter 2026 года рассекретили в подробностях как модернизацию бюджетной модели. Автомобиль оказался втрое дешевле Рено Дастер.

новый Hyundai Exter 2026 года отличается от прежней модели оформлением. Здесь другие бамперы и новый декор. Изменения визуально сделали машину немного современнее.

Модель Hyundai Exter – компактный кроссовер с длиной кузова 3815 мм при колесной базе 2450 мм. Ширина равна 1710 мм, высота – 1631 мм. Привод у кроссовера только передний, но клиренс 185 мм помогает справляться с плохими дорогами. Для развивающихся рынков – то, что нужно.

Дешевый кроссовер Hyundai Exter по цене от 6200 долларов ранее собрал огромную очередь покупателей. Компания получает множество заказов в Индии. В дальнейшем возможно появление модели на других рынках.

