Самый дешевый седан Lexus стал круче для 2025 года. Фото

Стильная модель Lexus IS является самым дешевым седаном японского производителя. Компактный автомобиль после модернизации для 2025 года сделали еще круче в специальном исполнении.

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Подробности стали известны Motor1. Новый Lexus IS500 Ultimate Edition рассекретили на официальных фото с техническими подробностями. Автомобиль в особом исполнении построили на базе модификации с двигателем V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с.

Этот вариант и ранее возглавлял линейку модели. Теперь в рамках Ultimate Edition седан Lexus получил особое оснащение. В список входят новый цвет кузов аи специальные колесные диски BBS диаметром 19 дюймов.

В салоне Lexus IS500 Ultimate Edition 2025 обновили отделку, добавили красные акценты и установили спортивное оборудование. Тираж ограничат 500 экземплярами.

Ориентировочная цена Lexus IS500 Ultimate Edition превысит 60 000 долларов. Базовый Lexus IS 300 с ценой от $30 000 оснащают 2,0-литровым двигателем.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал долгожданный недорогой кроссовер Toyota, который получил современное оснащение.