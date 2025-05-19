Теперь официально: Toyota RAV4 6 поколения показали на фото

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готовят к официальной премьере, которая состоится совсем скоро. Перед дебютом автомобиль показали на фото, которые частично раскрывают дизайн модели.

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Производитель показал машину самого популярного сегмента перед премьерой на своем сайте. Внешность долгожданного кроссовера продемонстрировали на официальных изображениях. Это интригующие фото, которые не раскрывают дизайн Toyota RAV4 2026 модельного года полностью. Однако показывают интересные детали.

Спереди появятся новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже появились на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометрическую форму и стильную графику.

Известно, что для модели разработали панорамную крышу. Ее будут предлагать в качестве опции. В салоне Toyota RAV4 2026 появится несколько экранов. Премьера кроссовера ожидается 21 мая.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про другой дешевый кроссовер Toyota.