Самый дешевый Renault: каким будет новый бюджетник Sandero. Фото

Бюджетная модель Dacia Sandero – самый дешевый автомобиль Renault на глобальном рынке. Машину готовят к премьере после модернизации, тем временем в сети показали новый автомобиль.

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Новый Dacia Sandero следующего поколения показали на канале TALKWHEELS. Это своеобразное рассуждение на тему дизайна бюджетника, который является самым популярным новым автомобилем на европейском рынке.

Для следующего поколения автомобиля готовят масштабные изменения, но дебют ожидается через несколько лет. Сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

А бюджетный автомобиль Dacia после рестайлинга для 2026 года уже отправился на дорожные испытания. Также к премьере готовят компактный кроссовер Dacia Sandero Stepway 2026.

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