Бюджетную модель Honda нового поколения показали на фото

Honda готовит несколько бюджетные моделей. В сегменте современных и недорогих автомобилей нового поколения появится N-One e. Эту машину показали на фото до премьеры.

Видео дня

Полноценная премьера Honda N-One e 2026 модельного года приближается и состоится в сентябре 2025 года в рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене. К этому мероприятию производитель показал фото бюджетного электрокара, сообщает Car Expert.

Очевидно, что это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Судя по всему, новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Сразу было известно, что тот концепт предвещал появление серийного компактного электрокара из Японии. Honda Sustaina-C Concept – маленький хэтчбек, который дизайном отсылает к классическим моделям японской компании. Здесь похожим образом выполнили переднюю часть с круглыми фарами.

Недавно также показали концепт Honda Super EV. Это был предсерийный вариант модели Honda N-One e 2026 года. Новинка станет самым дешевым электрокаром компании.

OBOZ.UA ране рассказывал про недорогие электрические кроссоверы.