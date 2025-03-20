Самый дешевый Opel 2025 года показали на новых фото

Бюджетник Opel Rocks является самым дешевым автомобилем немецкого бренда в 2025 году. Вдобавок это наиболее доступный электрокар компании. Модель с очень низкой ценой показали на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Opel Rocks 2025 модельного года отличается от предшественника небольшими изменениями в дизайне и мелкими декоративными элементами. Цена Opel Rocks 2025 года – 8000 евро.

Это наверняка привлечет покупателей, однако стоит учитывать компактность. Длина кузова – менее 2,5 м. То есть автомобиль для довольно ограниченного использования.

Этому способствуют и скромные возможности бюджетного электрокара. Ведь запас хода составляет всего 75 км, а максимальная скорость не превышает 45 км/ч (мотор мощностью 8 л.с.).

Citroen Ami – техническая основа Opel Rocks – готовится к дебюту в более мощном исполнении на 20 л.с. и с увеличенным запасом хода до 140 км. При этом уже анонсирован новый Opel Rocks GS – возможно, он получит такие же характеристики.

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