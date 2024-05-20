Самый дешевый Mitsubishi оказался лучше Porsche по неожиданной причине

Нет никаких сомнений в том, что Mitsubishi делает более дешевые автомобили в сравнении с Porsche. Как в среднем по модельному ряду, так и относительно отдельно взятых машин. Однако самый дешевый Mitsubishi оказался лучше по неожиданной причине.

Об этом сообщает Carscoops. Специалисты сравнили бюджетник Mitsubishi Mirage со спорткаром Porsche 718 Cayman T. Очевидно, что эти машины абсолютно разные. Но японская модель интересным образом проявила себя в разгоне от 8 до 96 км/ч.

Как правило, учитывается показатель разгона с места до 96 км/ч (60 миль/ч). Однако эксперты считают, что это малореалистичный сценарий в реальном мире. На дороге намного чаще приходится набирать скорость на ходу, чем резко разгоняться с места.

Интересно, что в таком тесте многие спортивные автомобили показывают себя медленнее, чем при классическом разгоне. Ведь при разгоне на ходу не задействуются системы трекшн-контроля и прочие ассистенты быстрого запуска.

Таким образом Porsche 718 Cayman T "просел" на две секунды – 6,4 с против 4,4 с. Но у Mitsubishi Mirage разрыв оказался в обратную сторону – 12,7 с против 12,8 с. То есть, конечно, немецкий спорткар быстрее. Но отзывчивость двигателя Mitsubishi оказалась лучше в конкретном тесте.

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