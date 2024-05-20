Mazda готовит нового соперника Toyota RAV4: что известно о машине

Новый кроссовер Mazda CX-5 составит конкуренцию Toyota RAV4 с ярким дизайном и современным оснащением. Одна из самых популярных и недорогих моделей в классе готовится к смене поколений. О машине уже кое-что известно.

Ранее автопроизводитель официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем уже ведутся. А у BestCarWeb появились детали о новом кроссовере Mazda.

Стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки. Возможно, в дизайне появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям. А теперь к ним присоединились модели Mazda CX-70 и CX-80.

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