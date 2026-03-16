Самый доступный кроссовер Porsche готовят к дебюту: каким он будет
Компания Porsche спешит исправить свою ошибку с отказом от бензиновой модели Macan. Самый доступный кроссовер компании постепенно готовят к дебюту с ДВС. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль.
Над новой моделью Porsche уже активно работают. Подробности стали известны Carscoops. Новый Porsche Macan 2026 года появился на рынке исключительно как электромобиль. Но в сегменте EV спрос проседает, а немецкий бренд фактически отказался от своего бестселлера с ДВС.
Пока известно, что на рынок автомобиль не вернется с именем Macan, хотя будет представлен примерно в том же сегменте. Пока проект известен под внутренним названием Porsche M1.
Из-за того, что сегмент дорогих электромобилей сжимается, производителю необходимо быстро выполнить работу над ошибками. По этой причине в качестве основы для новой модели выбрали новый кроссовер Audi Q5.
Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.
