Самый дешевый кроссовер Tesla возглавил рынок и победил Renault. Фото

На европейском рынке в прошедшем году наблюдалось противостояние дешевой машины Dacia Sandero, которая нам больше известна под брендом Renault, с электромобилем Tesla Model Y. В итоге самый дешевый кроссовер американской компании победил.

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Разные по всем параметрам модели боролись в 2023 году за кошельки европейских покупателей в рейтингах продаж. Об итогах сообщает Carscoops. Аудитория у этих автомобилей совершенно разная и совсем не пересекается. Дело как в потребительских качествах каждой машины, так и в стоимости. Цена Dacia Sandero начинается приблизительно с 10 000 евро.

В то время как Tesla Model Y стоит минимум 45 000 евро. Разница в цене – 4,5 раза! И, тем не менее, на европейском рынке эти две модели оказались как никто близки в рейтингах продаж.

Tesla Model Y продали в количестве 254 822 штук в Европе в 2023 году. Бюджетник Dacia Sandero разошелся тиражом в 235 893 экземпляров.

Прошедший год Model Y начала не очень хорошо. В январе модель заняла 32 место в рейтинге, к середине года поднялась на 17-ю позицию. А по итогам года автомобиль все же вырвался на первое место.

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