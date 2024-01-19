Недорогой соперник Ford Mustang от Dodge уже выехал на дорогу

Новый маслкар Dodge Charger 2025 модельного года, который окажется недорогим соперником Ford Mustang, отправится в продажу до конца 2024 года. Автомобиль уже выехал на дороги, хотя премьера серийной машины еще не состоялась.

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По информации Motor1, прототипы долгожданной модели уже выехали на улицу. Их вывели на дорожные испытания в штате Мичиган недалеко от штаб-квартиры автопроизводителя. Значит, машина находится на завершающей стадии разработки, ведь недавно ее дизайн полностью рассекретили.

Очевидно, что купе очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины: одноименный седан и купе Challenger.

На тесты выехала модификация Dodge Charger Daytona. Скорее всего, это электрический вариант. Ранее ожидалось, что других версий в линейке не появится. Теперь же есть информация, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор.

Электромобили Charger купить можно будет с одной из нескольких силовых установок. Заднеприводный вариант предложит 402 л.с., а два полноприводных купе получат мощность 670 и 885 сил.

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