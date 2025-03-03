Самый дешевый кроссовер Tesla 2025 года показали в деталях

Новая Tesla Model Y 2025 года уже представлена официально как самый доступный кроссовер компании. Это долгожданный электрокар, хотя модернизация получилась не такой уж масштабной. Машину показали в сети в деталях.

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Об этом сообщает Autogefühl. Эту модель уже полностью рассекретили после долгожданной модернизации. Кроссовер мог бы спасти продажи компании, которые буквально посыпались в последнее время.

Мы видим, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3. Также изменилась отделка салона Tesla Model Y.

Мощность моторов Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

Электрокар Tesla Model Y вызвал ажиотаж на старте продаж. Ранее сообщалось, что за первый день производитель собрал 50 000 заказов. Однако динамика уже сильно замедлилась.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, скоро у Tesla появится мощный эффектный соперник из Франции.