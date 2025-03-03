Долгожданный соперник доступного кроссовера Tesla от Renault выехал на дорогу

Скоро состоится премьера долгожданного соперника Tesla Model Y от Renault. У недорогого американского электрокара, который борется с падением продаж, появится очень мощный конкурент. Новую модель Alpine A390 показали на дороге.

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Машину показывает CarSpyMedia. Электрический кроссовер заметили в ходе дорожных испытаний до премьеры, которая, как ожидается, состоится 27 мая. Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель.

Производитель пытается сохранять максимальную секретность и интригу. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года предложит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись – такие автомобили сегодня популярнее других.

OBOZ.UA ранее рассказывал подробности про долгожданный бюджетный кроссовер VW.