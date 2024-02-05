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Самый дешевый кроссовер Skoda показали на новых фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
504
Skoda Kamiq

Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq 2024 года ранее представили официально. Это самый дешевый кроссовер компании на глобальном рынке. Модель претерпела рестайлинг, который подарил автомобилю стильную современную внешность.

Видео дня

Фото Skoda Kamiq 2024 года опубликовали на сайте NetCarShow. Стоит отметить, что и до обновления бюджетник Skoda выглядел хорошо. Однако модель представили в 2019 году, и пришло время освежить ее внешность.

Спереди – полностью новое "лицо". Все элементы остались на своих местах, они узнаваемы, в дизайне чувствуется преемственность, однако все нарисовали заново.

Skoda Kamiq

Решетка стала крупнее, полоски дневных ходовых огней сделали тоньше, изменилась форма блоков головного света, установленных ниже ДХО, поставили новый бампер с серебристым декором. Аккуратно и стильно.

Skoda Kamiq

В задних фонарях подправили графику, также доработали бампер. Освежили цветовую палитру, предложили новый набор колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов.

Skoda Kamiq

Моторных предложений будет три. Бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 95 л.с., этот же агрегат в исполнении на 115 л.с. и 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. На выбор – 5- и 6-ступенчатая механическая КПП или 7DSG.

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