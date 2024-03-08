Самый дешевый кроссовер Mitsubishi покорил профессионалов

Бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce 2024 модельного года представили официально не так давно. А самая дешевая модель в сегменте от японского производителя уже покорила профессионалов отрасли.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Mitsubishi Xforce вышел на рынок по цене около 20 000 долларов. Машину выполнили в актуальном дизайне компании с эффектным современным стилем. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Все это понравилось профессиональным дизайнерам, которые присудили кроссоверу Xforce победу в конкурсе iF DESIGN AWARD 2024. Кстати, вместе с этой моделью победу одержал и новый пикап Mitsubishi L200.

В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Позже дебютирует более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

В оснащении – аудиосистема Yamaha, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, холодильник в подлокотнике. Привод у нового Mitsubishi Xforce 2024 только передний.

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