Доступный внедорожник Mitsubishi показали в особом виде. Фото

Новое поколение доступного внедорожника Mitsubishi L200 2023 модельного года представлено официально. Теперь популярный пикап представили в необычном виде.

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По информации Carscoops, новый внедорожник Mitsubishi представили сразу в 14 новых модификациях. Это произошло на специальном мероприятии в Таиланде, приуроченном к премьере модели следующего поколения.

Особые версии пикапа Mitsubishi L200 представляют собой и спортивные варианты, и модификации для участия в гоночных состязаниях по пересеченной местности, и даже автомобили с максимальной подготовкой к тяжелому бездорожью.

О серийном производстве таких машин пока не говорят. Некоторые из них просто выполняют роль демонстрационных стендов. Такие пикапы могут мотивировать своих владельцев заняться тюнингом своей новой машины, чтобы выделиться в потоке.

Другие варианты – как пикап Mitsubishi L200 Ralliart – это спортивная доработка для участия в ралли. Этот автомобиль будет представлять спортивные команды.

Публика восприняла новинки с интересом. Возможно, в компании задумаются о серийном производстве некоторых модификаций, что сделает японский пикап еще более популярным.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, новый доступный кроссовер готовит компания Chevrolet. Стильную модель уже показали на фото.