Самый дешевый кроссовер Mercedes показали до премьеры

Самый дешевый кроссовер Mercedes появится в линейке производителя как автомобиль 2027 модельного года. Но премьера уже близко. Машину показали в сети.

Видео дня

Новый Mercedes GLA 2027 года показывает Carscoops. Там подготовили свой вариант дизайна, который выполнили в актуальном корпоративном стиле на основе шпионских фото. Возможно, серийный кроссовер будет похож на этот проект.

Прототипы Mercedes GLA 2027 модельного года сейчас проходят дорожные испытания, поэтому дизайн пока держат в секрете.

Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит до 700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Но кроме электрокара у нового GLA появятся гибридные варианты. Все благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.

