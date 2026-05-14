Самый дешевый кроссовер Mazda почти готов к премьере. Фото

Новая Mazda CX-3 2 поколения станет самым дешевым кроссовером японской компании до дебюта более доступных моделей. Автомобиль почти готов к премьере, кое-что о нем уже известно.

Компактную машину с дизайном в стиле старшей модели CX-5 недавно показывали авторы BestCarWeb. Возможно, серийная машина получит похожую внешность. А Motor1 стали известны некоторые подробности.

Сообщается, что дебют модели Mazda CX-3 состоится в 2027 году. Производство наладят в Таиланде на общем с Ford предприятии.

Производитель пока старается сохранять секретность, а конкретики избегают. Но подтверждено, что модель Mazda CX-3 2 поколения получит электрифицированные силовые установки. Это гибрид, но его тип не установлен. Также неизвестно, получит ли автомобиль базовый вариант исключительно с ДВС.

Кроссовер Mazda CX-3 2027 года продемонстрирует более свежий стиль компании для моделей подобного формата. Новая Mazda должна стать компетентным соперником Toyota Yaris Cross и Nissan Juke.

