Доступную экономичную модель Toyota показали для 2025 года. Фото

Компактная модель Toyota Yaris представлена официально для 2025 года. Недорогой автомобиль с экономичной силовой установкой претерпел аккуратную модернизацию. Машину показали на официальных фото.

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Детали стали известны Carscoops. В линейке новой Toyota Yaris представлены только гибриды с несколькими силовыми установками в стандартном исполнении и Toyota Yaris GR Sport. Обновления для 2025 минимальны – появились новые цвета кузова и колесные диски на 18 дюймов.

Гибридная система, которая экономит топливо, включает 1,5-литровый ДВС с новым электромотором и доработанным ПО. Благодаря этому мощность достигает 115 или 130 л.с. в зависимости от модификации.

Toyota дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Еще одним электронным ассистентом станет система ASALS, которая не позволяет ошибочно нажать педаль акселератора в трафике при наличии авто впереди.

Цена Toyota Yaris 2025 модельного года для европейского рынка – примерно 27 000 евро с базовой гибридной силовой установкой мощностью 115 сил.

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