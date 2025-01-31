Самый дешевый кроссовер Fiat показали с интересными деталями. Фото

Новый Fiat Grande Panda 2025 модельного года – долгожданный бюджетный кроссовер. Самый дешевый вариант этой модели показали на фото, машина получила интересные детали.

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Недорогой Fiat Grande Panda наконец-то отправился в продажу по цене Renault Duster. Долгожданный автомобиль показывает Motor1 на фото в базовом исполнении.

В основе модели Fiat Grande Panda – наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Но дизайн уникальный. В салоне Fiat Grande Panda 2025 на месте центрального сенсорного монитора есть пластиковая панель – это особенность стартовой комплектации.

Также машину оснащают штампованными колесными дисками и простыми фарами. При этом цифровой щиток приборов есть уже в базовом исполнении.

Новый Fiat (завод в Сербии начал работу) будут продавать параллельно с актуальной Panda итальянского производства, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года. Покупатели смогут приобрести электрокар Fiat Grande Panda (113 л.с., 44 кВтч и 320 км запаса хода) по цене от 19 000 евро (базовый вариант в Италии).

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