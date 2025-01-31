Недорогой кроссовер Nissan в самом мощном исполнении показали в деталях. Фото

Недорогой электрический кроссовер Nissan Ariya получил самое мощное исполнение подразделения Nismo. Автомобиль показали в деталях в сети, модель готова к выходу на рынок.

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Премьера Nissan Ariya Nismo состоялась в рамках автошоу в Токио еще в прошлом году. Теперь автомобиль готов встретиться со своими покупателями на европейском рынке. Подробности сообщает Autogefühl.

Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo 2025 модельного года сохранил платформу стандартной модели, но получил доработанный кузов с модернизированными бамперами и двумя спойлерами сзади.

В качестве основы использовали электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении. Однако модификация Nismo стала еще мощнее, покупателям предложат два варианта на 362 и 429 сил.

Ожидалось, что среди потенциальных соперников окажется 576-сильный Kia EV6 GT. Однако, как видим, японская модель оказалась не такой мощной. Но в Nismo продолжат работу и над другими электрокарами Nissan.

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