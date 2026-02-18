Новый дешевый кроссовер Nissan показали на официальных фото

Новый бюджетный кроссовер Nissan Gravite рассекретили официально и показали на фото. По-настоящему дешевый автомобиль понравится покупателям благодаря выдающейся практичности.

Как напоминает OBOZ.UA, производитель уже раскрыл всю информацию об автомобиле. Для своего сегмента новый Nissan Gravite 2026 года предлагает вместительность и стильный современный дизайн.

Бюджетник Nissan Gravite создали на базе Renault Triber, который появился в 2020 году. Главные фишки – низкая цена и семиместный салон.

Внешность немного отличается от модели Renault. Установили новые бамперы, фары и фонари. Добавили новые колесные диски и другой декор. Новый кроссовер Nissan длиной всего 3,9 м предлагает семь посадочных мест. Если сложить третий ряд кресел, объем багажника превысит 600 л.

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 72 л.с. Цена Nissan Gravite 2026 года – от 6200 долларов.

