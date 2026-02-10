Самый дешевый кроссовер BMW 2027 года показали до премьеры. Фото

Новый BMW X1 опять станет самым дешевым кроссовером бренда вместе с электромобилем BMW iX1 2027 года. Автомобиль постепенно готовят к премьере, однако машину уже показали в сети на фото.

Изображения модернизированной модели BMW X1 2027 года показывает Carscoops. Машину на этот раз показали в исполнении с двигателем внутреннего сгорания. А над полностью электрической модификацией производитель работает параллельно.

Ожидается, что модель BMW X1 получит внешность в новом стиле Neue Klasse. Этот дизайн с отсылками к классическим BMW впоследствии распространится на всю линейку автомобилей компании.

Множество новых элементов уже заметны в дизайне, даже несмотря на маскировку на кузове. Появятся другие бамперы, измененная светотехника и фирменная сдвоенная фальшрадиаторная решетка, которая теперь будет представлена компактными отверстиями вертикальной ориентации.

Фактически, прототипом дизайна BMW X1 2027 года стал новый электрический кроссовер BMW iX3. Именно этот автомобиль первым примерил стилистику Neue Klasse. Ее же вот-вот продемонстрирует и новая BMW 3 series, которую тоже готовят к дебюту.

