Самый дешевый кроссовер Audi показали в новом виде перед завершением производства

Audi Q2 – на данный момент самый дешевый кроссовер немецкого бренда. Перед завершением производства модели компания подготовила обновление с крутым новым салоном и современным оснащением.

У Audi Q2 изменился дизайн, однако модернизацию сосредоточили внутри – в салоне немецкого кроссовера. Там также появилось более технологичное оснащение. Детали сообщает Carscoops.

В интерьере установили новый руль, а шайбу управления информационно-развлекательной системой заменен отсеком для хранения мелких вещей. Теперь машина доступна покупателям с обновленным цифровым щитком приборов и крупным 8,8-дюймовым монитором мультимедийного комплекса.

Появились расширенные стандартные функции безопасности. Они включают в себя предупреждение о выходе из полосы движения, систему помощи при парковке сзади и технологию распознавания дорожных знаков

Скоро (возможно, до конца 2024 года) производство Audi Q2 прекратится, и модель удалят из линейки бренда. Место самого дешевого кроссовера немецкой компании займет новый Audi Q3, который готовят к премьере. Модель построили на базе VW Tiguan 3 поколения. Цена Audi Q2 2024 года – от 28 600 евро.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Renault готовит к выходу на рынок новый недорогой кроссовер.