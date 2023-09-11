Corolla, Duster и другие: самые популярные доступные авто в Украине с каждым типом топлива

Эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине с каждым типом топлива. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам. Интересно, что доля моделей с двигателями внутреннего сгорания снижается.

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Об этом сообщает организация Укравтопром. Из 5,8 тысяч новых автомобилей, которые украинцы зарегистрировали в августе 2023 года, 68% оснащены ДВС (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно). Это на два процента меньше, чем было в июле.

Доля автомобилей на рынке с разными типами двигателей:

бензиновые автомобили – 42%; дизельные автомобили – 26%; гибриды – 19%; электромобили – 12%; автомобили с ГБО – 1%.

Популярность бензиновых и дизельных машин "отъедают" гибридные модели и электрокары. Их популярность растет как за счет появления более доступных моделей, так и по причине дорожающего топлива в Украине.

Самые популярные авто с каждым типом топлива:

Toyota Corolla (бензин);

Renault Duster (дизель);

Toyota RAV4 (гибрид);

Volkswagen ID.4 (электро);

Hyundai Tucson (ГБО).

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Индии создали дешевый электромотоцикл с большим запасом хода.