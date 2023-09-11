Corolla, Duster и другие: самые популярные доступные авто в Украине с каждым типом топлива
Эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине с каждым типом топлива. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам. Интересно, что доля моделей с двигателями внутреннего сгорания снижается.
Об этом сообщает организация Укравтопром. Из 5,8 тысяч новых автомобилей, которые украинцы зарегистрировали в августе 2023 года, 68% оснащены ДВС (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно). Это на два процента меньше, чем было в июле.
Доля автомобилей на рынке с разными типами двигателей:
- бензиновые автомобили – 42%;
- дизельные автомобили – 26%;
- гибриды – 19%;
- электромобили – 12%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Популярность бензиновых и дизельных машин "отъедают" гибридные модели и электрокары. Их популярность растет как за счет появления более доступных моделей, так и по причине дорожающего топлива в Украине.
Самые популярные авто с каждым типом топлива:
- Toyota Corolla (бензин);
- Renault Duster (дизель);
- Toyota RAV4 (гибрид);
- Volkswagen ID.4 (электро);
- Hyundai Tucson (ГБО).
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Индии создали дешевый электромотоцикл с большим запасом хода.