Renault отказалась от самой дешевой модели: как она выглядит внутри

Новый Renault Mobilize Duo привлек внимание как самая дешевая модель компании. Но производитель уже отказался от этого автомобиля. А в сети как раз показали, как он выглядит внутри.

Carspotter Jeroen показал, что салон Renault Mobilize Duo отличается от того, к чему привыкли современные автомобилисты. Да и сама по себе машина необычная. Однако преемник Renault Twizy с ценой менее 10 000 евро не успел закрепиться на рынке, как его производство отменили.

За 11 лет Renault Twizy продали в количестве 33 340 экземпляров. Массовой модель не назвать, но для нишевого EV тираж примечательный. Большая доля пришлась на покупателей из Франции, Германии, Италии и Южной Кореи. Ожидалось, что новый электрокар Renault Mobilize окажется успешнее.

Цену Renault Mobilize Duo объявили на уровне 9800 евро за базовый вариант. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляла от 45 до 80 км/ч. Маленькая батарея на 10 кВтч обеспечивала 160 км запаса хода.

От автомобиля решили отказаться вместе со всем суббрендом Mobilize. В компании решили, что дальнейшее развитие этой линейки больше не соответствует стратегии развития Renault.

