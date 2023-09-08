Самый дешевый Гелендваген: каким может быть новый внедорожник Mercedes

Новый компактный внедорожник Mercedes, который станет более дешевым вариантом знаменитого Гелендвагена, показали в сети. Автомобиль "нарисовали" на основе информации, которая есть на данный момент.

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Машину показали на сайте Motor1. Дизайнеры продемонстрировали свой взгляд на новинку, которая ожидается к 2026 году. На изображении – автомобиль с квадратным силуэтом и очень характерной внешностью. Такую машину легко представить на дороге.

Ранее производитель показал первое фото новинки – это тизер, на котором компактный внедорожник изобразили сбоку. Изображение не слишком информативное, однако новый Mercedes Little G (рабочее название) демонстрирует отчетливое сходство с полноразмерным G-Class.

Да и надпись свидетельствует о том же. Однако производитель специально написал "g" строчным регистром, чтобы подчеркнуть небольшие размеры автомобиля. Мы видим строгий геометрический силуэт, прямой капот и выряженный передний бампер, а сзади видно запасное колесо. Или наружный багажный бокс.

Новый внедорожник построят на платформе MMA. Она позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы. То есть электрический вариант появится точно. А над ДВС производитель наверняка еще размышляет.

OBOZREVATEL уже сообщал о новом электрическом кроссовере Peugeot, который показали на фото.