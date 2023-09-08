Peugeot полностью рассекретили свой новый доступный кроссовер на фото

Официальный дебют доступного кроссовера Peugeot 3008 третьего поколения запланирован на 12 сентября. Однако после утечек в сети производитель полностью рассекретил долгожданную модель на фото.

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О новинке сообщает Carscoops. В первую очередь, модель сменила форм-фактор. Новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее.

Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании, но на кроссовер предыдущего поколения не похож.

Спереди между компактными треугольными фарами установлена решетка в цвет кузова. По бокам от нее – тройные росчерки дневных ходовых огней.

Известно, что следующий Peugeot 3008 предложат в гибридных модификациях на базе мотора объемом 1,2 л, и впервые в линейке модели появится электромобиль – сразу в трех версиях. Он будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнениях.

Мощность силовых установок – в диапазоне от 218 до 388 л.с. Батарейный блок емкостью 98 кВтч обеспечит запас хода на уровне 700 км.

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