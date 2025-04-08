Большой недорогой Hyundai для семьи получил необычный вариант. Фото

Новый кроссовер Hyundai Palisade 2026 модельного года оказался практичной и недорогой машиной для большой семьи. Автомобиль получил самый необычный вариант, который понравится покупателям с особыми предпочтениями.

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Для тех, кому в просторном салоне корейского кроссовера оказалось недостаточно пространства, появился новый Hyundai Palisade Highroof (буквально – "высокая крыша"). Детали показали на канале MotorWeekend Worldwide.

Такой кроссовер Hyundai на 23 см выше стандартной модели и достигает 2 м в высоту. Благодаря этому внутри теперь стало еще больше места. В будущем этот вариант отправится в продажу, но пока на выставке показали предсерийное исполнение.

Покупателям предложат максимально практичную модификацию на 9 мест в салоне 5-метрового кузова. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

В продажу новый SUV отправился в начале 2025 года. Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

OBOZ.UA ранее сообщал про известную недорогую модель Honda.