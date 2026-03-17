Самый дешевый электромобиль Audi впервые показали официально

Новая модель Audi A2 e-Tron 2027 года станет самым дешевым электромобилем производителя. Автомобиль впервые показали официально до премьеры, но секретов еще много.

Видео дня

Ожидается, что дебют состоится до конца 2026 году. Новый автомобиль Audi пока продемонстрировали на первом тизере. Это затемненное фото, которое не раскрывает подробностей дизайна. О машине рассказывает Motor1.

Ранее сообщалось, что модель назовут Audi Q2 e-tron. Однако уже известно, что на самом деле автомобиль отправят в продажу как Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Известно, что новинку построили на агрегатах других родственных моделей, однако о платформе сообщается разная информация. Скорее всего, в основе использовали новый VW ID.Polo или электромобиль VW ID.3 Neo.

Ожидается базовый вариант мощностью 200 л.с. и с запасом хода 400 км. Топовое 270-сильное исполнение предложит более 500 км.

