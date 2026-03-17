Кроссовер Mitsubishi Outlander стад еще круче для 2026 года. Фото

Популярный недорогой кроссовер Mitsubishi Outlander подготовили для 2026 года. Практичный автомобиль сделали еще круче в современной плагин-гибридной модификации, которая претерпела обновление.

Про новую модель Mitsubishi Outlander PHEV 2026 года стало известно Carscoops. Модернизация получилась деликатной, но производитель выполнил своевременные улучшения.

Дизайн в целом не изменился, но появились другой декор и мелкие детали оформления, также добавили новые колесные диски. В салоне Mitsubishi Outlander PHEV 2026 года обновили отделку и расширили список оснащения, включая аудиосистему Yamaha.

Но основные изменения сосредоточили в технической части. Здесь перенастроенные рулевое управление и обновленная подвеска.

Новый плагин-гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность около 300 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге превышает 70 км.

