Самый дешевый электрокар Украины получил новую цену. Фото

Компактная бюджетная модель BYD Seagull – самый дешевый электрокар Украины из Китая. Официально эту машину не продают, но ее все равно ввозят и реализуют по низкой цене. У автомобиля появилась еще одна цена, но для другого рынка.

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По информации Carscoops, дешевый автомобиль начали продавать в Европе под именем BYD Dolphin Surf. Цена модели в Китае – до 10 000 долларов. Ранее бюджетный электромобиль появился в Украине по привлекательной цене в 13 000 долларов. Однако в Европе эта машина дороже – от 23 000 евро.

Официально в нашей стране эти модели не продаются. Но в последнее время очень популярно ввозить такие машины из КНР.

Компактный BYD Dolphin Surf 2025 года отличается эффектным дизайном, который особенно интересно раскрывается с яркими оттенками кузова. В движение бюджетный автомобиль приводит электромотор мощностью 87 л.с.

Батарейный блок емкостью около 30 кВтч обеспечивает примерно 200 км запаса хода. Однако производитель в привычной для китайских компаний манере обещает в 2 раза больше.

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