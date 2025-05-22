Недорогой внедорожник на базе RAV4 показали официально. Фото

Новая недорогая модель Toyota RAV4 6 поколения – это теперь не только кроссовер, но и современный крепкий внедорожник. Автомобиль полностью рассекретили. И новый вариант на базе долгожданной машины показали официально.

Видео дня

Подробности о внедорожнике Toyota RAV4 Woodland 2026 модельного года стали известны Motor1. На некоторых рынках такой автомобиль будет известен под именем Toyota RAV4 Adventure – как и предшественник.

Модель Toyota RAV4 Woodland 2026 отличается другими бамперами, увеличенным клиренсом и покрышками для бездорожья. Также есть широкая линейка дополнительного оборудования и аксессуаров. Все это сочетается с новыми фирменными фарами С-образной формы и геометричными элементами.

Отмечается, что такой внедорожник Toyota RAV4 Woodland подготовлен для более тяжелых условий. Гибридная силовая установка работает в составе полноприводной трансмиссии.

Суммарная отдача составляет 236 л.с. Система работает на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя. Ориентировочная цена базовой Toyota RAV4 (в продаже до конца 2025 года) – примерно от 30 000 долларов. Но исполнение Woodland окажется дороже.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый мощный кроссовер Opel.