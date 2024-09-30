Самый дешевый электрокар Porsche появился в Украине: фото и цена

Новый кроссовер Porsche Macan EV 2024 года – самый дешевый электрокар немецкого бренда. Долгожданную модель уже представили официально. Машина появилась в Украине – стала известна цена электрокроссовера.

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Детали о Porsche Macan в Украине сообщили на официальном сайте производителя. Линейка электромобилей компании ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более доступная модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью, которую построили на новой платформе PPE.

Дизайн долгожданной электрической машины сделали современным, но в стиле других моделей немецкого бренда. Электрический Porsche Macan EV представлен с узкими фарами, длинной полосой задних фонарей и крупными воздухозаборниками в бампере.

В линейке нового Porsche Macan EV есть несколько модификаций мощностью от 360 до 639 л.с. Запас хода – от 590 до 641 км в зависимости от модификации. Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км.

Цена Porsche Macan EV в Украине – от 3 468 000 гривен. Кроссовер намного дешевле Porsche Taycan – его цена стартует с 4 310 000 грн.

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