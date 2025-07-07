Самый дешевый электрокар от Джеффа Безоса подорожал до выхода на рынок

Новый Slate Truck EV от Джеффа Безоса является самым дешевым электрокаром Америки и опасным соперником Tesla. Автомобиль, который вызвал настоящий ажиотаж, уже подорожал, хотя еще даже не вышел на рынок.

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Заказы на новый Slate Truck EV 2026 модельного года уже начали принимать. Количество заявок составляет сотни тысяч. Это можно считать большим успехом. Но, по информации Motor1, теперь покупателям придется заплатить больше.

В США подготовили новый закон, который отменяет льготные налоговые скидки на покупку электромобилей. Эта сумма достигала 7500 долларов. В Slate Auto обещали цену Slate Truck EV менее $20 000 как раз м учетом этих мер. Но предложение больше не является актуальным.

Даже если предположить, что цена автомобиля приблизится к 30 000 долларов, все равно автомобиль получится дешевым. Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). В продаже ожидается в 2026 году.

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