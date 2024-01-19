Самый дешевый электрокар Mercedes нового поколения выехал на дороги

Новое поколение Mercedes CLA, который станет самой доступной электрической моделью компании, показали на фото до премьеры. На этот раз внимание привлек автомобиль, который впервые поймали на снежных тестах.

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Об этом сообщает Carscoops. По традиции в ходе дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей.

В салоне Mercedes CLA 2025 года появится огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее OBOZ.UA сообщал об электрическом будущем компании Volvo на фоне успехов таких моделей.