Недорогая новинка Volvo вызвала ажиотаж и помогла компании укрепить стратегию

Недорогой кроссовер Volvo EX30 вызвал ажиотаж на рынке. Самый дешевый электрокар шведского бренда помог компании укрепить стратегию движения к электрическому будущему. Планы у производителя амбициозные.

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Детали стали известны Carscoops. Volvo фиксирует повышенный спрос покупателей на свои электромобили. Компания планирует довести долю EV в своих продажах до 50% через пару лет и полностью перейти на электрокары к 2030 году.

Ранее стало известно, что новый Volvo EX30 оказался настолько популярным, что в компании решили добавить к производственным мощностям модели еще один завод. Поставки первым покупателям начались в конце 2023 года.

Сперва производство стартовало на китайском заводе, однако потенциальный европейский спрос это предприятие не сможет удовлетворить. В итоге в Volvo решили наладить производство недорого электрического кроссовера на бельгийском заводе, где уже собирают Volvo XC40 и C40.

Стартовая цена Volvo EX30 – 36 000 долларов. Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км.

OBOZ.UA уже сообщал об успехах электрического кроссовера Tesla на европейском рынке.