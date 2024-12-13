Самый дешевый электрокар Mercedes 2025 года показали в готовом виде

Новый Mercedes CLA, который полностью рассекретят в 2025 году, станет самым дешевым электрокаром немецкой компании. Автомобиль следующего поколения показали в готовом виде на фото.

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Об этом сообщает Carscoops. Седан Mercedes CLA 2026 модельного года выехал на очередную серию дорожных испытаний. На этот раз на фото попала машина с полностью готовым кузовом. Хотя спереди и сзади еще есть маскировка.

Тем не менее, мы впервые можем увидеть настолько крупные открытые участки. Заметно, что боковую линию остекления выполнили в стиле огромного электромобиля Mercedes EQS. Получилось очень элегантно.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получит широкую гамму силовых установок. А в модификации EV станет самым доступным электрокаром бренда. Производитель ранее раскрыл некоторые секреты долгожданной новинки.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.) в дополнение к ассортименту модификаций с бензиновыми двигателями и гибридов.

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