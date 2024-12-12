Самую дешевую модель Tesla показали с новым дизайном

Электрическая модель Tesla Model Q может оказаться самой дешевой машиной американской компании. Об автомобиле уже появилась свежая информация. Также в сети показали новый дизайн.

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В Carscoops показали, как может выглядеть новая Tesla Model Q. Но это актуально только в том случае, если машина окажется полностью новой моделью. Как раз к этому есть вопросы.

Стало известно, что электрокар Tesla Model Q планируют отправить в производство уже в 2025 году. Предполагаемая цена – 30 000 долларов. Но это с учетом субсидий, без которых стоимость поднимется минимум до 37 000 долларов.

Но нет точной информации о том, что же это за автомобиль. Один из вариантов – Tesla Cybercab, который недавно рассекретили. Но эту модель ранее обещали к 2026 году. И даже это нереалистично – учитывая неэффективность компании, срок будет отложен минимум на четыре года.

Более реалистичным вариантом является внедрение удешевленного варианта Tesla Model 3 или кроссовера Tesla Model Y. На фоне неспособности компании реализовывать производство принципиально новых моделей, создание дополнительных модификаций устаревших электрокаров кажется более реалистичным сценарием.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрический кроссовер Toyota.