Самый дешевый электрокар Kia 2024 года показали на первых фото

Компактный кроссовер Kia EV3 присоединится к технологичной линейке автопроизводителя. Это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в 2024 году. Новинку показали на первых официальных фото.

О машине рассказали на сайте компании. Новый Kia EV3 войдет в линейку других электрических кроссоверов (EV5 и EV9). Также ряд представлен хэтчбеком EV6, а скоро к моделям присоединится новый EV4, который рассекретили недавно.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

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В движение новый электрический Kia EV3 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2024 года по ориентировочной цене 30 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о знаменитой модели Mazda, над электрическим будущим которой в компании активно размышляют на данный момент.