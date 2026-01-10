Самый дешевый электрокар Audi всем понравился и вызвал ажиотаж. Фото

Недорогая модель AUDI E5 Sportback 2026 года вызвала ажиотаж и действительно всем понравилась. В том числе самый дешевый электрокар приглянулся специалистам индустрии.

Как стало известно Carscoops, новый электромобиль AUDI E5 Sportback стал победителем конкурса Автомобиль года в Китае (China Car of the Year) в номинациях за лучший дизайн и соотношение цена/качество.

Ранее покупатели успели оценить новинку. Сообщалось, что автомобиль AUDI E5 Sportback собрал 10 000 заказов спустя полчаса после старта приема заявок. Во многом успеху способствует цена AUDI E5 Sportback от 33 000 долларов.

Это длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Покупателям предлагают несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км.

