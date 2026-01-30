Самый дешевый электрический седан BMW получит неожиданный мотор

Роль самого дешевого электрического седана BMW достанется новой модели 3 Series Neue Klasse. В топовой модификации автомобиль получит неожиданный мотор, который порадует многих покупателей.

Ожидалось, что новая BMW 3 Series станет исключительно электромобилем. Известно, что появится и BMW M3 EV с четырьмя электромоторами мощностью более 700 л.с. Но Carscoops также рассказывает и про бензиновый двигатель – также в новой BMW M3.

Сообщается, что спортивный седан сохранит 6-цилиндровый двигатель с отдачей около 560 сил и получит систему mild hybrid. Такая машина появится к 2028 году.

Электрокар BMW iM3 (возможное название) 2027 года предложит полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10.

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года станет революционным автомобилем в стиле Neue Klasse, который начал постепенно распространяться на всю линейку бренда. Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года.

